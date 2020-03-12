Власти Татарстана вводят в республике особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля по поручению главы региона Рустама Минниханова, рассказала руководитель пресс-службы политика Лилия Галимова.
Ограничения коснутся международных спортивных мероприятий. Их перенесли до более благополучной ситуации с распространением инфекции. Матчи (регулярные игры) проведут без участия болельщиков. Гастроли артистов станут возможными, если организаторы выполнят все требования по обеспечению безопасности граждан, пишет РИА Новости.
Галимова добавила, что прибывающие из-за границы жители Татарстана обязаны пройти двухнедельный карантин, включая руководство республики.
Пример тому — министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который вернулся из рабочей командировки в Германию и сейчас находится на домашнем карантине, — резюмировала чиновница.