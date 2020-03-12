Случаев заражения коронавирусом и летального исхода на территории Красноярского края не зарегистрировано. Распространяемая в Интернете информация является фейком. Об этом заявили в краевом Минздраве.

В ведомстве порекомендовали пользователям соцсетей и представителям СМИ оперировать только официальной информацией и ответственно относиться к появлению и трансляции недостоверных сведений. За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев...