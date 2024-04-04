Татарстан уходит под воду из-за паводков Три низководных моста затопило в Татарстане из-за весенних паводков

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Три низководных моста в Татарстане затопило из-за весенних паводков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Речь идет о переправах в Азнакаевском и Буинском районах республики, где происходит обильное таяние снега на реках Свияга и Ик. Движение по ним перекрыто.

О подтоплении моста в Буинском районе МЧС сообщило 3 апреля. В ведомстве объяснили, что причиной стало обильное снеготаяние на реке Свияге вблизи населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы. Перелив воды у обоих сел составляет 15 см.

Подтопление в Азнакаевском районе МЧС зафиксировало утром 4 апреля. Там под воду ушел мост между населенными пунктами Тумутук и Новый Тумутук. Перелив над переправой также составляет 15 см.

Согласно прогнозу МЧС, в этом году угроза затоплений нависла над 32 населенными пунктами, расположенными у местных рек. Число домов, которые могут уйти под воду, превышает тысячу.

Глава Солнечного сельсовета Алтайского края Алексей Дуров проплыл по затопленной улице под саундтрек из франшизы «Пираты Карибского моря», чтобы показать, как поднялся уровень воды в поселке из-за паводка. Так чиновник ответил на слова местных властей о стабилизации ситуации в регионе.