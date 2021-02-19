Татарстан вошёл в пятёрку субъектов РФ по числу дистанционных преступлений

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по случаям дистанционного хищения средств. По России республика заняла пятое место. Как пишет inkazan.ru , в 2020-м было зарегистрировано в два раза больше случаев хищения, чем в предыдущем году — 12,6 тысячи.

Башкирия

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали членов запрещённой в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как пишет Mkset , группа занималась вербовкой в свои ряды представителей мусульманства по Сети.

Нижегородская область

Нижний Новгород/vk.com

В Нижнем Новгороде снимают эпизод сериала «Склифосовский». Как пишет NewsNN , местные жители сообщили, что у одной из станций метро заметили скопление большого числа техники МЧС и скорых.

Удмуртия

В Ижевске продолжают массово «минировать» школы по электронной почте. Как пишет udm-info.ru , уже более четырех учебных заведений получили такие анонимные сообщения. После эвакуации школьников сотрудникам правоохранительных органов не удалось найти взрывное устройство.

Ростовская область

В Таганроге местные жители остались недовольны новым дизайном деревьев, пишет rostovgazeta.ru . По их мнению, стволы, облачённые в человеческую одежду, больше похожи на кукол вуду.

Приморье

Суд огласил приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву, пишет vostokmedia.com . За хищение в особо крупном размере он приговорён к пяти годам заключения условно, ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Омская область

Омский бюджет стал дефицитным. Как пишет gorod55.ru , депутаты Заксобрания приняли первые поправки в областной бюджет на текущий год. Отмечается, что расходная часть увеличилась до 118,4 млрд рублей — это на 1,6 млрд больше, чем в 2020-м. Дефицит бюджета составил 7,6 млрд рублей.

Оренбургская область

Реабилитационный центр в Бузулуке проверят из-за жалоб на избиение детей. Как пишет издание 56orb.ru , бывший воспитанник учреждения рассказал, что дети в приюте устраивали драки — более сильные регулярно избивали малышей. Воспитатели об этом якобы знали и поощряли насилие. Жалобу проверяют следователи.

Карелия

В Карелии решили упразднить Конституционный суд. Как сообщает karelinform.ru , такое решение приняли на заседании парламента, «за» высказались большинство депутатов. Напомним, федеральным конституционным законом предусматривается упразднение региональных Конституционных судов к началу 2023 года.

Тюменская область

За нарушение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, тюменские предприятия выплатили штрафы на 11 млн рублей. Как пишет nashgorod.ru , 114 организациям запрещено осуществлять свою деятельность до тех пор, пока они не исправят нарушения. Ещё 20 получили предупреждения со стороны областного Роспотребнадзора.

Хабаровский край

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Хабаровска начали игнорировать масочный режим в магазинах. Как сообщает transsibinfo.com , в результате рейда, проведённого сотрудниками профильной структуры городской администрации по одному из торговых центров города, предупреждения получили 90 человек без средств индивидуальной защиты. Хабаровчане восприняли постепенное снятие ограничительных мер как повод расслабиться, что особенно заметно в больших магазинах, отметила заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.

Ставропольский край

Представители ставропольского управления МЧС не смогли ответить на вопрос о причинах принудительного выселения сотрудников ведомства из служебных квартир. Как пишет newstracker.ru , действующий работник МЧС Сергей Дынин пожаловался на то, что его вместе с семьей выселяют из служебной квартиры в Ессентуках, полученной за 17 лет работы в министерстве. Ещё как минимум два десятка сотрудников в регионе столкнулись с похожей проблемой.

Челябинская область

В Магнитогорске неизвестный мужчина расстрелял подростков из пневматического оружия на трамвайной остановке. Как пишет kursdela.biz , школьники 16 и 17 лет получили ранения. У одного пуля застряла в голове, у второго — в ноге.

ХМАО

Работник муниципального учреждения Нижневартовска задержан за взятку в миллион рублей. Как пишет muksun.fm , за это вознаграждение он должен был отдать договор подряда на выполнение ремонта одной из фирм.

Волгоградская область

Жители Волжского обнаружили тротиловую шашку в подъезде около 06:30 утра, пишет novostivolgograda.ru . К месту событий прибыли оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили дом.

Свердловская область

Суд отобрал мандаты у четверых народных избранников в Белоярском. Депутаты не предоставили достоверные декларации о доходах. Как пишет издание tagilcity.ru , три законодателя от партии «Единая Россия» и один от КПРФ указали недостоверные сведения.

Ленинградская область

В детском саду в Петербурге ребёнок проткнул себе глаз игрушкой. Как пишет newia.ru , мальчика с травмой глаза госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Хакасия

В Хакасии сняты ограничения по времени работы для предприятий общепита, кинотеатров, организаций индустрии отдыха и развлечений. Как сообщает newkhakasiya.online , в республике также разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе с участием зрителей. Решение о дальнейших послаблениях власти региона будут принимать по мере развития эпидситуации.

Сибирь

В Новосибирске Кировский районный суд освободил из-под стражи мужчину, который подозревается в том, что сбил женщину с годовалым ребёнком после возникшей между ними ссоры, пишет atas.info . Женщина предъявила водителю претензии из-за парковки в неположенном месте, после чего он наехал на неё и коляску с ребёнком. По версии следствия, это было покушения на двойное убийство. Следователь настаивал на аресте подозреваемого, поскольку за преступление ему грозит срок вплоть до пожизненного. Однако суд решил иначе, так как мужчина имеет постоянное место жительства и не скрывается от следствия.