Татарстан обратился в суд из-за закона о закупке редких лекарств «Ведомости»: Татарстан попросил КС обеспечить регионам закупку редких лекарств

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Госсовет Татарстана призвал обеспечить возможность регионам закупить лекарства от редких болезней, сообщают «Ведомости». Соответствующий запрос поступил в Конституционный суд. В республике считают, что приобретение лекарственных препаратов за счет регионального бюджета неэффективно.

В Госсовете республики отметили, что большинство пациентов не могут получить необходимые им препараты. В качестве доказательства приводятся сведения о росте числа судебных дел. Так, в 2021-2022 годах этот показатель увеличился почти вдвое. Обращение в суд стало единственным способом для нуждающихся получить лекарства, подчеркнули местные власти.

Татарстан попросил изменить законодательство, чтобы обязанность по обеспечению жизненно важными лекарствами была возложена на федеральный бюджет. Депутаты пояснили, что соответствующая задача остается невыполнимой для большинства регионов, в связи с этим необходимо разработать подходы по разрешению ситуации.

Ранее младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким заявила, что капсулы, таблетки в оболочке или препараты длительного действия нельзя разжевывать или делить. Она пояснила, что в таком случае препарат может потерять эффективность или нанести вред организму из-за передозировки.