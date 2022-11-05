Названа причина пожара в костромском кафе «Полигон» ТАСС: виновник пожара в Костроме несколько раз выстрелил из ракетницы

Фото: Евгений Корнилов/Телевидение «Логос»/ТАСС

Возможный виновник пожара в костромском кафе «Полигон» произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточняет, что из-за этого огонь распространился по всему зданию за считанные минуты.

Подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару. Огонь быстро распространился по зданию, — рассказал источник.

По его словам, пожарные бригады прибыли на место происшествия спустя четыре минуты с момента вызова, но к тому моменту площадь пожара уже превышала 3 тысячи кв. м.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.