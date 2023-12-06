ТАСС: в Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске задержали заместителя начальника городского управления МВД Александра Захарова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Агентству подтвердили информацию о задержании, не указав причину.

Это информация соответствует действительности, — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Захарова.

Издание «НГС Новосибирск» уточнило, что задержание офицера полиции может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.

В декабре 2022 года районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела городской полиции Александра Умерова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса. МВД указывало, что Умеров ежемесячно получал взятки в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Вадима Шпигуна. Известно, что следователя задерживали при участии сотрудников областного управления ФСБ. 6 декабря Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения. Его подозревают в получении взятки за прекращение уголовного дела. Известно, что преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР.