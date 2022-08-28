ТАСС узнал, когда до Сочи можно будет долететь быстрее ТАСС: с 30 августа самолеты смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

С 30 августа российские авиакомпании смогут выполнять «спрямлённые» полёты в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на источник. Перевозчикам разрешат осуществлять рейсы через часть закрытого воздушного пространства.

Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 29 августа состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний. Накануне «Коммерсант» сообщал, что Госкорпорация по организации воздушного движения проведет разъяснительное совещание с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг страны в обход воздушного пространства Казахстана.

Предполагается, что время полета из аэропорта Внуково в Сочи, по предварительным подсчетам, может сократиться более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Это станет возможным благодаря изъятию из режима ограничений маршрута шириной 10 км. Кроме этого, уменьшится продолжительность рейсов в Турцию из Москвы.

В конце июля «Аэрофлот» сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Билеты на них можно будет приобрести с 30 октября.