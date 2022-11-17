ТАСС: Украина готовит мобилизацию в Херсоне

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина готовит мобилизацию граждан призывного возраста в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Он сослался на представителей ВСУ и отметил, что военные ожидают найти в Херсонской области тех, кто скрылся от призыва на Украине.

По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия [в отношении] всех граждан призывного возраста, — сказал собеседник агентства.

Сейчас Херсон находится под контролем украинской армии. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из города 9 ноября.

14 ноября в него прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.

16 ноября действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине на 90 дней, до 19 февраля 2023 года. Срок действия предыдущих законов истекал 21 ноября.