ТАСС: обыски проходят в квартире, музее и фонде Ройзмана

Фото: vk.com/ekbiconmuseum

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Следственные действия проводятся по трём адресам, пишет ТАСС.

Силовики проводят следственные действия, обыски по трем адресам — в его квартире, офисе фонда и музее Невьянской иконы, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Информацию о задержании Ройзмана и обыске по трём адресам скандального политика подтвердила его помощница Лейла Гусейнова.

Евгений Ройзман был задержан утром 24 августа в своей квартире в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Экс-мэра Екатеринбурга доставили в суд. В этом году он уже трижды был оштрафован судом за дискредитацию войск РФ. Сумма штрафов составила 150 тысяч рублей.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении власти. Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к российским органам власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова.