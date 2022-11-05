Стало известно, где нашли большинство тел погибших в кафе «Полигон» ТАСС: большинство тел погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме нашли в курилке

Фото: Евгений Корнилов/Телевидение «Логос»/ТАСС

Большинство погибших после пожара в костромском кафе «Полигон» были найдены в курилке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он отметил, что также тела были обнаружены около туалетов и в подсобных помещениях.

Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат, — подчеркнул источник.

Как утверждает собеседник РЕН ТВ, в момент пожара в комнате для курения находились по меньшей мере восемь человек. По предварительной версии, именно там не сработала система оповещения — все находящиеся там задохнулись от угарного газа. Источник добавил, что три тела были найдены в туалете, одно — в кухонном помещении, еще одно — в помещении кафе.

Авторы Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщают иные данные — в курилке погибли девять человек, трое находились около нее, еще один стоял у центрального входа.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, в результате трагедии погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

По подозрению в совершении пожара был задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. В настоящий момент им занимаются сотрудники следственных органов.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование посетителем пиротехники. По данным СМИ, пожар мог произойти в результате запуска фейерверка по случаю дня рождения одного из гостей.