Таролог и учительница подрались у лицея в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге педагога оштрафовали на 500 рублей за драку с тарологом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таролог и учительница подрались на пороге физико-математического лицея № 40 в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мать девятиклассницы напала на педагога из-за единственной тройки в аттестате дочери. Правоохранительные органы не стали переводить случившееся в уголовную плоскость.

Инцидент произошел 26 июня. Как пишет «Фонтанка», торжественную церемонию вручения аттестатов прервал крик матери одной из учениц. 42-летняя женщина, называющая себя тарологом-практиком, начала скандалить, увидев тройку в аттестате дочери. Она направилась в кабинет 66-летней учительницы, которая поставила эту оценку, и начала там все крушить. Вскоре к месту происшествия подоспела и сама педагог.

Я получила сообщение от коллег, что кто-то бомбит мой кабинет. Попросила коллег присмотреть за детками, прихожу и вижу, что дверь моего кабинета с дыркой внизу. Мне сказали, что это недовольная родительница, — рассказала учительница.

Коллеги спрятали педагога в другом кабинете и вызвали Росгвардию, но писать заявление на дебоширку никто не стал. По данным «Фонтанки», визит сотрудников вневедомственной охраны в тот день закончился лишь осмотром дыры, проделанной родительницей в двери кабинета.

История получила продолжение на следующий день: мать девятиклассницы вновь пришла разбираться в школу. Женщина дождалась учительницу на пороге лицея, облила ее водой с бутылки и несколько раз ударила. Драка попала на записи с камер видеонаблюдения.

Учитель кинулась на меня драться, я отбивалась. Я пришла в школу с солью и водой не по ее душу, а чтобы подать жалобу, и во дворе мы встретились. Мне директор сказала, во сколько она появится в школе, — прокомментировала ситуацию родительница.

Женщина заявила, что учительница испортила аттестат ее дочери, поставив единственную тройку. В свою очередь педагог утверждает, что давала девочке шанс исправить оценку, но она им не воспользовалась.

Как пишет «Фонтанка», уголовное дело по данному факту возбуждено не было. При этом учительницу оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, а ее обидчицу так и не привлекли к административной ответственности.

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