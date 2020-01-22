https://static.news.ru/photo/ab0874b2-3d24-11ea-b658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Госкомцен республики.

При условии потребления до 3500 кубов топлива в течение года стоимость одного кубометра для отопления, подогрева воды и приготовления еды составит 5,56 рубля. Если за 12 месяцев потребление превышает указанный объём — 8,56 рубля.

Цена на газ для отопления и выработки энергии с использованием котельных любого из типов, находящихся в общей долевой собственности владельцев многоквартирных домов, составит 8,48 рубля за один кубометр.

Тарифы на топливо на территории Крыма повысятся ещё раз с 1 июля. Цена при потреблении до 3500 кубометров газа в год вырастет до 6,03 рубля. При превышении объёма — до 8,07. Аналогичная стоимость будет установлена также на газ для отопления и выработки энергии, сообщается на сайте Госкомцен.

Ранее, 28 декабря 2019 года, NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает особенности применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ на Крымском полуострове.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Крыму и Севастополе до 1 июля 2021 году будут применяться тарифы, установленные правительством РФ.