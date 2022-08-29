Танковый снаряд угодил в частный дом на Урале Имитатор танкового снаряда пробил крышу частного дома с людьми в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имитатор танкового снаряда пробил крышу частного дома с людьми на территории коллективного сада в Нижнем Тагиле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода». Уточняется, что болванка прилетела с полигона, принадлежащего предприятию. Поскольку боеприпас не содержал взрывчатки, никто не пострадал. Создана специальная комиссия для расследования инцидента.

При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося, — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что снаряд, пробив крышу дома, угодил в холодильник. В пресс-службе добавили, что «Уралвагонзавод» уже проводит ремонтные работы.

Ранее двое детей погибли в результате обстрела украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области. Член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов подчеркнул, что убитые дети, полуторагодовалая девочка и девятилетний мальчик жили в поселке, где нет военных объектов. Всего в результате обстрелов погибло пять человек, уточнил он.