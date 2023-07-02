Танкисты второй день уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром Российские танкисты под Соледаром второй день уничтожают бронегруппы ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Командир разведроты Южного военного округа сообщил, что танкисты 200-й бригады российской группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к позициям под Соледаром. По его словам, противник пытается атаковать в ДНР мелкими группами, сообщает РИА Новости.

В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону, мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка, — рассказал разведчик.

По его словам, ВСУ подвозит личный состав на передовую на бронетехнике, на ней же вывозит раненых. В момент, когда техника приближается к передовым позициям, российские войска накрывают ее из артиллерии. В таких ситуациях солдаты ВСУ, как правило, спасаются бегством, уточнил разведчик.

На вторые сутки противник намеревается выйти к новым позициям на другом участке Артемовского направления. Российские артиллеристы уже получили новые координаты для работы, добавил собеседник агентства.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся во второй раз попытаться масштабно атаковать российские позиции в Запорожской области. Второй этап их контрнаступления может начаться в любой момент, отметил он.