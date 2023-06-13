Танкисты РФ уничтожили в ночном бою под Запорожьем БМП Bradley Танкисты РФ уничтожили в ночном бою на Запорожском направлении украинскую БМП Bradley

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские танкисты в зоне СВО поражают технику, производимую странами НАТО и переданную Украине, рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным Суетолог. По его словам, уничтожаются и американские БМП «Брэдли».

Суетолог передал агентству видео поражения БМП.

В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на Запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП «Брэдли» производства НАТО, — отметил командир.

Ранее сообщалось, что украинская армия впервые применила в бою танки Leopard. Об этом заявил командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкого, где насчитывается до 30 единиц украинской бронетехники.