Танкисты на передовой в зоне СВО поддержали пострадавших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Танкисты батальона «Август» 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг», работающие в зоне спецоперации, выразили поддержку жителям России после теракта, произошедшего в Красногорске. Танковые экипажи выехали на боевые задачи со словами «Крокус Сити Холл — мы с тобой», передает РИА Новости.

Мы выполняем задачи на передовой, а в тылу находятся наши родители, жены, дети. Придя в «Крокус Сити Холл», враг пришел в дом каждого из нас. Это наши люди, наши дети, мы единый народ, — сказал один из командиров танкового экипажа.

Ранее волонтеры возложили цветы и свечи от имени участников спецоперации возле концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт. Представитель организации «Нить жизни» Кирилл Субботин пояснил, что на свечах написаны позывные военных, которые сейчас на передовой, но захотели почтить память погибших.

До этого в Сети появились фотографии стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизни больше 130 человек. Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.