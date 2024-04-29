Танкисты из Приморья разобрали опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении МО: танки Т-80БВМ ликвидировали опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Танковые подразделения из Приморья на боевых машинах Т-80БВМ поражают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Речь идет о подразделениях 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Бывает, две машины могут по одной цели работать, а бывает, что по двум целям сразу. Один работает по одной, второй — по другой, в зависимости от задач, — поделился командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол.

Огонь по блиндажам, огневым средствам и другим укреплениям ведется прямой наводкой с расстояния 700–1000 м, пояснили в военном ведомстве. В министерстве также назвали Т-80БВМ одной из основных боевых машин группировки войск «Восток».

Экипажи российских танков Т-90М ВДВ нанесли удар по позициям противника, уничтожив до отделения ВСУ на правом берегу Днепра. Кадры работы танкистов Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции были опубликованы Telegram-каналом Минобороны РФ. Российская сторона уничтожила украинские вооруженные силы с закрытой огневой позиции, подразделения ВСУ были обнаружены операторами беспилотников. Противник пытался укрыться в разрушенных домах.