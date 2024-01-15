Танкисты группировки «Запад» поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили с закрытой позиции замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Там отметили, что цель была ликвидирована с трех выстрелов.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт противника в зоне проведения СВО на Купянском направлении, — рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что экипаж танка имеет на своем счету не один десяток пораженных целей, включая опорные пункты, МТЛБ, артиллерийские орудия и живую силу противника. После выполнения боевой задачи машина покинула огневую позицию.

Ранее в Минобороны сообщили об оснащении танков в зоне СВО комплексами подавления FPV-дронов «Сания». В ведомстве отметили, что система эффективно обезвреживает БПЛА даже при движении танка.

До этого Минобороны заявило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в котором находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.