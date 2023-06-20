Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленный пункт украинских сил на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Операция проходила при поддержке мотострелковых бригад.

Танковые экипажи из мотострелковой бригады Центрального военного округа привели к уничтожению укрепленный пункт и военнослужащих противника на Краснолиманском направлении в рамках специальной военной операции, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках выполнения боевых задач, танкисты ЦВО систематически наносят ущерб военной технике и личному составу армии Украины, а также атакуют командные пункты и базы.

Операторы и командиры танков, сотрудничая с разведывательными подразделениями и операторами беспилотных летательных аппаратов, круглосуточно атакуют противника с помощью 125-мм орудий. Для обеспечения продвижения штурмовых групп в лесных районах, осуществляют разминирование путей движения с использованием специальных гусеничных минных тралов, — дополнили в Министерстве обороны.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.