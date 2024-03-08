Танки Leopard сгорели дотла под Работино: новости СВО на утро 8 марта

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А4 столкнулись друг с другом в районе Работино. Бронемашины были атакованы российскими противотанковыми средствами, после чего загорелись.

Уточняется, что оба танка серьезно пострадали. Они выгорели изнутри, опорные катки сильно оплавились. Вместе с Leopard 2А4 военные ВС России повредили голландскую гусеничную бронемашину YPR-765, созданную на базе американского бронетранспортера М113.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта днем 7 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли ДНР фугасными ракетами

Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку фугасными ракетами, которые были произведены в Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Атака населенного пункта была зафиксирована днем 7 марта. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

Кроме того, получили повреждения шесть частных жилых домов и два автомобиля. В частности, было зафиксировано попадание ракеты на территорию возле постройки с последующим возгоранием.

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Telegram-канал Mash сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться через границу в Белгородской области. По его информации, происшествие случилось в районе села Козинка, украинские бойцы напали на саперов Вооруженных сил России. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash сообщил, что диверсантов откинули силами пограничников. По данным канала, в результате происшествия погибли двое военнослужащих ВСУ. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.

Киев ждет от Байдена обещания поставок ATACMS

Правительство Украины рассчитывает услышать в ходе обращения президента США Джо Байдена к конгрессу конкретики по вопросу поставок ракет ATACMS, пишет Politico. Украинские власти также хотят получить четкие обещания по поддержке Киева в целом, говорится в статье.

По информации источника издания, Киев ожидает не просто общих слов поддержки страны со стороны американского лидера.

Бомбардировщики Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по укрепрайону противника на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там подчеркнули, что использование УМПК позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские артиллеристы поразили объекты ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы успешно поразили свыше 230 объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. ВС РФ отразили шесть контратак противника в районе озера Лиман, добавил он.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С», по информации начальника пресс-центра, уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» в районе урочища Волчье. Российская ПВО также сбила около Червонопоповки беспилотник «Лелека-100». Всего ВСУ на Купянском направлении потеряли 40 человек личного состава, артиллерийское орудие, два минометных расчета и один дрон, констатировал Бигма.

Еще одна страна отказалась отправлять войска на Украину

Польских солдат не отправят на Украину, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава продолжит помогать Киеву, однако не более того, поскольку в приоритете — «инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности».

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