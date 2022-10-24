Танкер столкнулся с моторной лодкой на реке Дон

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Танкер «Суздаль» столкнулся с моторной лодкой на реке Дон в районе разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, передает РЕН ТВ. Во время ЧП на маломерном судне находились трое мужчин, никто не пострадал. По словам очевидца, в момент столкновения двое мужчин выпрыгнули из лодки и поплыли к берегу.

В результате происшествия пострадавших нет. Следователи дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки, — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее на Волге в Кстовском районе моторная лодка столкнулась с баржей. По данным источника, в результате аварии пострадали три пассажира лодки, их госпитализировали. Моторная лодка «Казанка» задела грузовое судно по касательной, ее рулевой не заметил баржу в темноте. Инцидент произошел около полуночи 15 октября. Пострадавшие находятся в Кстовской центральной районной больнице.