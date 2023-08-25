Танк ВСУ обстрелял международный пункт пропуска в Брянской области SHOT: танк ВСУ выпустил два снаряда по пункту пропуска в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский танк обстрелял международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Погар в Брянской области. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По сведениям канала, огонь по МАПП танк ВСУ открыл накануне вечером. Было выпущено два снаряда калибра 125 мм. В результате здание пропускного пункта получило незначительные повреждения.

Кроме того, по информации канала, украинский танк обстрелял населенный пункт Случаевск, расположенный в километре от границы. По селу было выпущено три снаряда. Пострадавших при обстреле нет.

Накануне военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По его словам, под удар попали Погарский и Климовский районы. По ним было выпущено 18 таких боеприпасов. По сведениям Telegram-канала Mash, в результате обстрелов местные жители не пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.