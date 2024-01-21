Танцующая девушка в хиджабе спровоцировала драку на ножах в Махачкале Драка на ножах из-за танца девушки в хиджабе произошла в клубе Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Посетители клуба в Махачкале подрались из-за девушки, танцующей в хиджабе, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Один из гостей заведения сделал замечание мужу женщины, и после словесной перепалки схватился за нож и ранил троих человек.

На кадрах с места событий видно, что сцепившиеся мужчины пересекли весь зал, попытки других посетителей их разнять не увенчались успехом. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице. Агрессора задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пьяный капитан теплохода «Канак», следовавшего в Турцию, ударил ножом помощника механика во время стоянки в порту Ростова-на-Дону. Нападавший также пытался дать взятку в размере $200 сотрудникам полиции, чтобы они не составляли протокол о правонарушении, но не удалось. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной руки и ушибами головы. Теперь нападавшему грозит уголовная ответственность по статьям о причинении легкого вреда здоровью и даче взятки.

До этого житель Махачкалы ударил ножом родственника, который взял его на слабо. Конфликт начался с того, что один из мужчин украл более 3,5 тысячи рублей из кассы заведения, в котором работали оба родственника. Пострадавший обратился к медикам, которые оказали ему помощь, после чего мужчины помирились.