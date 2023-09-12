Танцовщицы курского бара пошли под суд из-за обещания секса

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Две танцовщицы курского бара «Zажигалка» обвиняются в обмане клиента, которому они пообещали секс за деньги, но не выполнили свою часть сделки, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Курска.

Двум женщинам в возрасте 25 лет предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в соучастии с группой лиц, действовавших по предварительному сговору.

Из материалов уголовного дела следует, что они запросили у посетителя бара сумму в 100 тысяч рублей в обмен на интимные услуги. После получения денег на свою банковскую карту танцовщицы разделили средства и ушли, оставив мужчину без секса.

В марте сообщалось о задержании в Казани девятиклассника, который вызывал на дом девушек, чтобы они оказывали ему секс-услуги. Когда девушки узнавали о возрасте подростка, они отказывались с ним спать. Тот приходил в ярость, насиловал и избивал их.

Ранее в Барнауле возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве против мужчины, который ударил незнакомую ему девушку бутылкой по голове в ночном клубе. В соцсетях была опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения внутри заведения с моментом нападения. Девушка сидела за столиком, когда к ней со спины подошел человек и разбил о голову стеклянную бутылку.