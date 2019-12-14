https://static.news.ru/photo/d1cd081c-1e50-11ea-8127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Премию «Человек года» получили 55 самых активных коллективов, руководителей и участников проекта «Московское долголетие». Изначально многие пенсионеры с недоверием относились к танцам и театральным постановкам, но сейчас вошли во вкус и собираются даже гастролировать.

Летом наша команда «Победа» стала первой в соревнованиях по формейшену (когда на паркете одновременно выступает несколько пар). И один из судей, испанец, позвал коллектив к себе в гости в Валенсию. Так что следующей осенью мы собираемся отправиться туда, — цитирует Mos.ru участницу коллектива, победившую в номинации «Прорыв года», Зарему Боранукову.

Другая участница проекта, победившая в номинации «Инновация года», руководитель театральной студии «Бабулькины бирюльки» Светлана Ермолаева получила со своим коллективом Гран-при фестиваля «Серебряная астра». Сейчас они репетируют ко Дню Победы кукольный спектакль по мотивам «Василия Тёркина» и рассказов Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Как писал NEWS.ru, правительство Москвы подготовило интерактивную карту с местами зимних развлечений для участников проекта «Московское долголетие». На ней отмечены парки, где пожилые москвичи смогут покататься на коньках и лыжах. В категории «Лыжи» представлены 13 парков, в категории «Катки» — 17 парков. Первые занятия начнутся, когда в столице сформируется достаточный снежный покров. Продолжительность каждой тренировки будет составлять час.

«Московскому долголетию» был дан старт 1 марта 2018 года. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, а также создать максимум возможностей для самореализации.

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