Таможенный контроль на границе с новыми регионами России отменен ФТС заявила об отмене таможенного контроля на границе с вошедшими в состав России субъектами

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Указатель Таможенной службы ДНР на контрольно-пропускном пункте

Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями отменен, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ. Отмечается, что контроль не проводится с 5 октября.

C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится, — говорится в сообщении.

Теперь участникам внешнеэкономической деятельности, уточнили в ФТС, нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между российскими субъектами, так как это является внутренней торговлей.

При этом пограничникам в процессе досмотра имущества и транспортных средств граждан будут оказывать помощь дежурные смены сотрудников ФТС, добавили в службе.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.