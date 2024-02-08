Таможенники пресекли вывоз из России устройств для майнинга В Бурятии пресечен вывоз в Монголию оборудования для майнинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии таможенники пресекли вывоз в Монголию двух незадекларированных устройств для майнинга криптовалют, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной таможенной службы РФ. Уточняется, что аппараты нашли в легковом автомобиле на таможенном посту пропускного пункта «Кяхта».

Как сообщили в пресс-службе, аппараты везла пассажирка автомобиля — гражданка Монголии. Как заявила женщина, она согласилась перевезти технику через границу по просьбе незнакомки за 400 рублей. О том, что аппараты подлежат обязательному декларированию, она не знала.

Экспертиза установила, что изъятые устройства — бывшие в употреблении аппараты для майнинга криптовалют с платами управления, блоками питания, вычислительными блоками. Стоимость техники на рынке составляет около 24 тысяч рублей. В отношении гражданки Монголии возбуждены административные дела о недекларировании товара и о несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее жители Иркутского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электроэнергией, которые продолжаются в регионе на протяжении трех лет. Сельчане заявили, что электричеством питают недавно построенную майнинговую ферму.