Фото: Liang Sen/Global Look Press

Ученики одной из воскресных школ Екатеринбурга прошли крестным ходом от храма Владимирской иконы Божией Матери до урочища Ганина Яма. Видео их шествия, которое, по свидетельствам очевидцев, проходило под дождём, появилось в соцсетях.

С утра действительно шёл дождь. Но когда крестный ход начался, он прекратился. Более того, где-то в километре от Ганиной Ямы выглянуло солнышко, — рассказала URA.RU пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова....