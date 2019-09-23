Россельхознадзор задержал в Белгородской области партию экзотических животных, попавшую на территорию РФ с Украины. По данным ведомства, в багаже и ручной клади граждан были обнаружены земляные черви, 250 аквариумных рыбок и лягушек.
У владельцев груза не было ветеринарных сопроводительных документов. Животных вернули на территорию сопредельного государства, передаёт
Ранее News.ru писал, что временные ограничения на ввоз риса из Вьетнама могут быть введены в России при обнаружении в крупе карантинных объектов. Об этом заявили в Россельхознадзоре.