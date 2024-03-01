Таможенники Петербурга обнаружили кокаин на 165 млн рублей среди бананов

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Сотрудник таможни

Таможенники Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии наркотиков на территории Большого порта, сообщает LIFE.ru. В Федеральной таможенной службе изданию рассказали, что в коробке среди бананов обнаружили 11 кг кокаина, стоимость которого превышает 165 млн рублей. Груз прибыл в петербургский порт из бельгийского Антверпена.

Изъято свыше 11 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 млн рублей. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство кокаин, — отметили в таможенной службе.

Наркотик был спрессован в брикеты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде запрещенных веществ в особо крупном размере.



В Санкт-Петербурге ранее у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Таким образом сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию.

До этого тонны наркотиков нашли в порту Санкт-Петербурга в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным наркотиком.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.