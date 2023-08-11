Таможенники не пустили в Россию бриллиантового Иисуса Таможенники заподозрили нигерийца в контрабанде драгоценного ожерелья с Иисусом

Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники таможенной службы задержали гражданина Нигерии в аэропорту Пулково по подозрению в контрабанде, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. По данным ведомства, мужчина попытался провезти в Россию бриллиантовое украшение в форме лица Иисуса Христа, а также кольца и ожерелья.

Нигериец прибыл в Санкт-Петербург из Стамбула. Он прошел по «зеленому» коридору, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако позднее его все же обыскали.

В ходе проведения таможенного контроля у пассажира были обнаружены драгоценности. В ходе получения объяснений выяснилось, что украшения ему подарили родители, о необходимости их декларирования он ничего не знал, — заявили в пресс-службе.

Все изъятые украшения были отправлены на экспертизу. По результатам проверки выяснилось, что они изготовлены из золота 585 и 780 пробы. Стоимость украшений оценивается в 2,1 млн рублей. В случае, если гражданина Нигерии признают виновным в контрабанде, ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее, турист из Китая попытался спрятать контрабанду под крышку смартфона. В ходе прохождения контроля в Благовещенске он был остановлен таможенниками. Выяснилось, что в телефоне он прятал золотую пластину весом 17 граммов.