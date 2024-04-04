Таможенники не пустили крокодила в Казахстан ФТС: на КПП «Орск» у водителя изъяли крокодила при попытке проехать в Казахстан

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Таможенники не пропустили в Казахстан водителя с крокодилом в грузовике, сообщает пресс-служба ФТС России. По данным ведомства, инцидент произошел на пропускном пункте «Орск», рептилию изъяли.

Рептилию нашли вместе с пограничниками в грузовичке, остановленном в пункте пропуска «Орск», — говорится в сообщении.

В таможенной службе рассказали, что рептилия находилась в деревянном ящике за банками с соленьями и другими личными вещами водителя. Длина крокодила составляет два метра. Согласно ветпаспорту его зовут «Бакс», мужчина приобрел его в 2009 году. Рептилию изъяли, так как у водителя не было разрешительных документов на вывоз.

Ранее сообщалось, что спецслужбы перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины. Груз везли транзитом через страны Евросоюза. Операция проводилась в сотрудничестве с Федеральной таможенной службой. При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области были обнаружены взрывчатые вещества в большом количестве. В общей сложности найдено 27 бомб, 70 кг взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.

Также были представлены кадры досмотра и изъятия икон с Украины, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Опасный груз был прикреплен к раме на обратной стороне икон.