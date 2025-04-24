Таможенники нашли свыше полкило наркотиков в детских игрушках В Псковской области таможенники нашли у пассажирки из Латвии метадон в игрушках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пассажирка из Латвии попыталась провезти через пропускной пункт Убылинка в Псковской области детские игрушки, внутри которых были спрятаны наркотики, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Всего у 43-летней женщины было найдено несколько пакетов с белым порошком весом почти 600 граммов. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик метадон.

В пункте пропуска Убылинка при сканировании сумки 43-летней женщины инспекторы выявили детскую куклу и обезьянку, внутри которых были спрятаны пакеты с белым порошком весом почти 600 граммов, — говорится в сообщении.

Нарушительницей оказалась женщина с гражданством России и Украины. Она сдала 49-летнего мужчину, которому должна была передать сумку с наркотиками. В ходе разыскных мероприятий оперативники вскрыли целую преступную схему в Донецке и задержали преступника.

Мужчина задержан с поличным. В ходе обыска в его доме обнаружены весы и материал для упаковки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере), — добавили в ФТС.

Ранее в Донецкой Народной Республике был задержан житель Харцызска, подозреваемый в противоправной деятельности. Предполагается, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Употребление наркотиков приносит вред здоровью.