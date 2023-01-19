У пассажира аэропорта в Екатеринбурге нашли золотой автомат

Фото: utu.customs.gov

Таможенники аэропорта Екатеринбурга нашли позолоченный автомат АК-74М в багаже одного из пассажиров, который направлялся в Ташкент. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, неизвестный пытался пронести оружие через «зеленый» коридор. Стоимость такого автомата оценивается в 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор, — сказано в сообщении.

Как указали в источнике, данный автомат был изготовлен в 1974 году. Оружие покрыто позолотой с выгравированным на нем узором. Приклад и цевье сделаны из ценных пород дерева.

Ранее в пресс-службе МВД Москвы сообщили, что на северо-востоке столицы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области изъяли у 61-летнего пенсионера два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. По данным министерства, оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.