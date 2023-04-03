Таможенники Пулково нашли ящерицу в обуви пассажира из Дубая

Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники аэропорта Пулково нашли ящерицу в ботинке пассажира рейса Дубай — Петербург, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление. У мужчины не было сопровождающих документов на рептилию, поэтому ее временно отправили в Ленинградский зоопарк.

Россиянин прилетел в Петербург из Дубая и для прохождения контроля выбрал «зеленый коридор». Это значит, что у него не должно было быть с собой товаров, подлежащих декларированию, однако сотрудники таможенной службы нашли у него в обуви ящерицу. Мужчина объяснил, что везет пресмыкающееся для личных целей. Таможенники решили провести экспертизу.

Ранее в Петербурге 32-летний судимый уроженец Тульской области в пьяном состоянии похитил из Ленинградского зоопарка редкого акантозавра. Позже труп ящерицы обнаружили под окнами многоэтажки. Она погибла после падения с 12-го этажа.

До этого стало известно, что российский биолог Кирилл Кравченко приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за участие в незаконной международной торговле дикими животными. Суд также назначил ему штраф в размере свыше $32 тысяч. Кравченко уже задерживали в январе при попытке вывезти через международный аэропорт Сaн-Паулу 50 ящериц, выводок пауков, 20 редких жаб и 100 бeспозвоночных. Тогда его оставили на свободе, изъяв документы и установив за ним слежку.