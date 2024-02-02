Тамбовский хакер хотел взломать сайт предприятия «оборонки» ТАСС: хакера из Тамбова обвинили в попытке взлома сайта оборонного комплекса РФ

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Житель Тамбова пытался взломать сайт оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону. По его данным, которые передает ТАСС, в отношении хакера возбуждено уголовное дело.

На основании полученных материалов региональным УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина 1978 года рождения использовал вредоносную компьютерную программу с целью неправомерного получения доступа к сетевому оборудованию. Как подчеркнули в УФСБ, задержанному может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали в Москве математика Артема Хорошилова по уголовному делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд столицы отправил хакера под арест, он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» до 12 мая. Ведется следствие.