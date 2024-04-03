Талые воды смыли дороги и затопили дома в российских регионах

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С наступлением весны во многих российских регионах талые воды начали топить дома, сообщили в МЧС России. В некоторых населенных пунктах размывает дороги и сносит машины.

В ведомстве уточнили, подтоплены 32 региона. По всей стране работают 2,8 тысячи сотрудников экстренных служб, а к спасательным операциям подключили 1,2 тысячи единиц техники.

В Башкирии в селе Макан талые воды смыли легковой автомобиль. Водитель и два пассажира успели выбраться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. Спасатели вытащили машину из кювета с помощью тяжелой техники.

Талые воды также затопили дороги и автомобильные мосты в Самарской области. Сотрудники регионального МЧС с помощью беспилотной авиации оценивают обстановку с разливом в нескольких населенных пунктах. Отмечается, что спасатели откачивают воды.

В оренбургском селе Краснохолм ввели режим чрезвычайной ситуации, отметили в региональном МЧС. Там подтопило 400 дворов и более 40 домов. Спасатели на лодках помогают местным жителям собрать вещи, покинуть затопленные участки в пункты временного размещения.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что вода оказалась в 194 домах, затопила 917 участков, а также смыла мост и несколько дорог. Спасатели проводят авиаразведку.

Ранее в Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда». Отмечается, что река рядом с парком вышла из берегов, поэтому сейчас сотрудники занимаются отловом и перемещением животных в более безопасные и сухие места.