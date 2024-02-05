Черная кошка Муся стала талисманом подмосковных пожарных Мытищинские пожарные рассказали о своем талисмане – черной кошке Мусе

Фото: МЧС Московской области

В подмосковных Мытищах талисманом пожарной части № 17 стала черная кошка Муся, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заместитель начальника 18 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Евгений Никитин. По его словам, «сотрудник», появившийся в части три года назад, дарит тепло и радость спасателям, отдыхающим между опасными выездами.

В 2021 году, мы выезжали на тушение пожара. Там к нам прибилась маленькая кошечка черного цвета. Была зима, холодно, а откуда она взялась, никто не знал. <...> Ребята согрели ее, посадили в пожарную машину и привезли в часть. Мы ведь МЧС, спасаем не только людей, но и животных, — пояснил пожарный.

Он добавил, что животное легко освоилось на новом месте и получило кличку Муся. Сейчас она уже выросла и даже обзавелась потомством — всех котят пожарные разобрали в свои семьи. Как подчеркнул спасатель, неудобств кошка не доставляет. Ее все любят, подкармливают, для Муси созданы все условия. При этом, по словам Никитина, кошка иногда даже заглядывает ночью в спальные помещения к пожарным.

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