Петербурженка отбилась от домогательств таксиста и заставила везти ее домой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петергофе пассажирка отбилась от домогавшегося ее таксиста и потребовала отвезти домой, сообщает 78.ru. По информации издания, это произошло во время поездки в ночь на 7 ноября. Девушка заказала такси на Парковую улицу через приложение. Когда подъехала машина, она села на пассажирское сидение и пристегнулась. Через какое-то время водитель начал к ней приставать.

Как пишет издание, таксист попытался отстегнуть девушке ремень и хотел затащить ее в здание, у которого припарковался, но она начала сопротивляться. Получив отпор, он снова сел за руль и отвез пассажирку до дома.

Три года назад в Омске таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку, над которой надругался у заброшенного здания, а также забрал у девушки золотое кольцо, после чего отвез домой. Насильника задержали, однако мужчина отрицал вину и заявлял, что все было «по обоюдному согласию».

Ранее во Владивостоке водитель ограбил 16-летнюю школьницу, которая поздно ночью возвращалась на такси домой. В дороге девочку стошнило, после чего водитель потребовал доплаты за чистку салона. В ходе конфликта школьница выбежала из машины, оставив внутри сумку, чем решил воспользоваться водитель. Отец девочки заявил о краже в полицию, вскоре шофера задержали и доставили в отдел.