Таксиста обвинили в домогательствах к детям в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таксиста из Буйнакска, уехавшего на заработки в Новосибирск, заподозрили в домогательствах к детям в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, родители детей обратились в полицию, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, подозреваемый Ахмед Ахмедов в свободное от работы время растлевал детей в социальных сетях. Пострадавшие утверждают, что мужчина общался с ними на интимные темы, а также звонил им по видеосвязи. При этом он записывал все происходящее, чтобы шантажировать детей и принудить их к продолжению общения. После того как родители пострадавших обратились в полицию, Ахмедов сбежал в Дагестан, однако его вернули обратно. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в детских лагерях Анапы усилили меры безопасности после нападения педофила. Мужчина проник на территорию лагеря, после чего надругался над школьницами. На всех объектах проведут внеплановые проверки, нарушителей ждут серьезные последствия, вплоть до закрытия лагеря. Также на объектах установят системы видеонаблюдения «Купол».