Таксист залез рукой в памперс ребенка пассажирки Под Красноярском ищут таксиста-педофила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Зеленогорске Красноярского края полиция ищет таксиста, который засунул руку в памперс годовалой девочки, сообщает aif.ru. Мать девочки рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться из деревни в город. Женщина была с двумя дочками, одной из которых было восемь лет, а другой — один год. Женщина попросила водителя помочь усадить младшую девочку в детское кресло. Не успев сесть в машину, женщина увидела, что мужчина залез в памперс к девочке.

Я кинулась на таксиста, оттащила от дочери, начала его бить и кричать. Товарищи, которые уже зашли за угол, услышали мои крики и примчались на них. По моим крикам суть они поняли и хотели как-то задержать водителя, но он залетел в машину, не закрыв дверь, умчался, — рассказала мать пострадавшей.

Следственный комитет начал доследственные разбирательства. Организована проверка и других сообщений в соцсетях о возможных домогательствах этого таксиста.

Ранее в московском районе Люблино мужчине не дали увести со двора чужого ребенка. Неравнодушный местный житель заметил, что человек пытался похитить ребенка, и начал снимать происходящее на видео. В московском управлении ведомства начали процессуальную проверку.