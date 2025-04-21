Таксист спас избитую девушку от бывшего мужа-агрессора в Петербурге «Mash на Мойке» сообщил, что таксист спас девушку от бывшего мужа в Петербурге

Таксист спас девушку от бывшего мужа-тирана в Приморском районе Санкт-Петербурга, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Водитель заметил синяки и ушибы на теле пассажирки, дождался, пока мужчина на пару минут покинет салон, и отвез женщину в безопасное место.

Напуганная девушка через несколько часов позвонила родственникам и сообщила, что находится на улице Глухарского в такси. Как оказалось, агрессор заявился к ней домой и, угрожая ребенку, требовал зайти к нему домой, где избил экс-возлюбленную до полусмерти.

После они решили на такси заехать к врачу. Уже в больнице у Ольги диагностировали закрытый перелом лодыжки и голени со смещением, ушибы шеи и уха.

Ранее в Москве 23-летняя татуировщица обратилась в полицию с заявлением на коллегу, с которым познакомилась на Московском фестивале татуировки. По словам пострадавшей, мужчина трижды надругался над ней: два раза в квартире и один возле лифта, когда провожал ее.

До этого петербурженка рассказала, как пережила изнасилование новым знакомым после тренинга по повышению квалификации для бизнес-переговорщиков в Москве. Со своим насильником она познакомилась на встрече, где он подавал ей шампанское. Именно в напиток, по ее словам, мужчина мог подмешать ей какой-то препарат. Позже он надругался над ней в полубессознательном состоянии в отеле на Арбате.