Таксист из Новосибирска задержан по делу об убийстве пассажира
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:41, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По версии следствия, таксист из Новосибирска повздорил с пассажиром во время поездки, после чего нанёс ему несколько ножевых ранений на глазах у свидетельницы, рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. Подозреваемый задержан, 25 января суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет Сиб.фм.
Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт. Машина припарковалась возле остановки общественного транспорта, из неё вышел таксист и нанёс молодому человеку ножевые удары, от которых тот скончался на месте. Сидевшая на заднем сиденье девушка стала свидетельницей произошедшего, — сообщает издание.
Ранее в Подмосковье таксист напал и избил мужчину с криками «Аллах акбар!». В ходе потасовки раздался выстрел, после чего таксист продолжил избивать мужчину пистолетом по голове. На кадрах видно, что за машиной таксиста стоит второй автомобиль. Пользователи Сети предположили, что двое водителей не поделили дорогу в спальном районе. Судьба избитого неизвестна.