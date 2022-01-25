Таксист из Новосибирска задержан по делу об убийстве пассажира

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Потоки больных в поликлиниках Подмосковья теперь разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен. Из-за этого в медицинских учреждениях образовались огромные очереди, некоторые люди ожидают приёма врача, стоя на улице, сообщают «Вести Подмосковья».

В источнике появились два видео, снятые пациентами в поликлиниках Люберец и Щелково. <...> В коридоре люберецкой поликлиники толпится народ, перед входом в щелковскую и внутри тоже образовалась очередь. Одни построились...