Такси с двумя пассажирами сорвалось в овраг в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль такси с пассажирами в салоне сорвался в овраг в Сочи, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. По данным ведомства, ДТП произошло утром 27 февраля на улице Пятигорской. Два человека госпитализированы, водитель не пострадал.

Водитель такси не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг. В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров, — говорится в сообщении.

Накануне на федеральной трассе из Томска в Новосибирск произошло несколько аварий. По словам очевидцев, сотрудники придорожной закусочной у деревни Кандинки подожгли опилки рядом с дорогой, в результате чего ее заволокло дымом. Это привело к тому, что легковой автомобиль врезался в небольшой грузовик, а чуть дальше столкнулись фура и четыре легковых авто. Информации о пострадавших нет.

Во вторник 27 февраля на внутренней стороне 21-го километра МКАД, после развязки с Бесединским шоссе, столкнулись несколько машин. На месте работают экстренные службы. На опубликованных кадрах видны два легковых автомобиля, стоявшие с включенными аварийными сигналами. В них на скорости врезалась грузовая машина.

Несколькими днями ранее в Саратове автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате аварии никто не пострадал.