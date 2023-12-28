Многокилометровая пробка образовалась на границе РФ и Грузии из-за погоды

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Пробка, растянувшаяся на несколько километров, образовалась на границе России и Грузии, сообщает Telegram-канал Baza. Затор появился после открытия единственного наземного пограничного перехода «Верхний Ларс», который был закрыт несколько дней из-за непрекращающихся снегопадов.

Водители рассказали Baza, что заторы начинаются за несколько километров до КПП. Отмечается, что на переход границы у многих из них ушло больше 13 часов. Люди в чатах жалуются, что автомобилисты пытаются пролезть без очереди. По словам ожидающих, «такого даже во времена мобилизации не было».

Ранее сообщалось, что на трассе от Екатеринбурга в сторону Перми сотни автомобилистов застряли в пробке, запасы питьевой воды и заряд мобильных телефонов у многих оказались на исходе. Некоторые водители в надежде доехать до пункта назначения провели в заторе 17 часов и назвали эту пробку «адской».

Машины стали скапливаться на Ново-Московском тракте во второй половине дня во вторник, 26 декабря. Из-за сильнейших снегопадов трассу частично перекрыли, о чем многие водители не знали. В итоге сотни из них оказались в ловушке, так как не смогли проехать ни вперед ни назад.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о случившемся. Отмечается, что водители и пассажиры, застрявшие на дороге, не получили необходимой помощи экстренных служб.