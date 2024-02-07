«Такое творят нелюди»: командир отряда теробороны об атаке ВСУ на Белгород Командир сил теробороны Ковалев чудом спасся при атаке на Белгород 30 декабря

Фото: МО РФ

Командир отряда территориальной обороны одного из районов Белгородской области Юрий Ковалев рассказал NEWS.ru, что вместе с семьей по счастливой случайности не пострадал при массированном обстреле Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря. По его словам, в тот день он направлялся на автомобиле с родственниками в центр города.

События 30 декабря просто взорвали уже человеческое понимание, такое творят только нелюди. Я ехал со своей семьей в центр города на рынок, задержались в пути на какие-то пять минут. Если бы не задержались, то мы бы оказались под обстрелом, могли погибнуть. А в машине находилась вся моя семья, — рассказал он.

По словам Ковалева, один из его подопечных в тот день оказался в эпицентре ударов ВСУ. Боец теробороны на месте оказывал помощь раненым.

Один наш сотрудник — отряда теробороны — находился в универмаге «Белгород». Это один из эпицентров трагедии. Он смог оказать помощь раненым — наложил кровоостанавливающие жгуты, правильно перевязал раны. Успел это сделать до приезда врачей. Благодаря лично ему как минимум три человека не погибли от потери крови, — сообщил Ковалев.

В среду, 7 февраля, в 40-й день после массированной атаки ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в заупокойной службе и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в результате обстрела 30 декабря. Жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей.