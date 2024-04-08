«Таких наводнений не было»: мэр Оренбурга оценил масштабы затопления Мэр Оренбурга назвал наводнение беспрецедентным

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Наводнение в Оренбурге является беспрецедентным, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, самые высокие отметки по уровню воды до этого составляли 946 см.

Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров <...>. Далее таких наводнений не было. Она (ситуация. — NEWS.ru) сейчас беспрецедентная, — заявил Салмин.

Глава города отметил, что вода продолжает прибывать, властями были эвакуированы 736 человек. Салмин призвал жителей города не дожидаться критических показателей и временно оставить свои дома. По его словам, основной приход воды ожидается в течение трех суток.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Новотроицке произошел перелив воды через дамбу. В городе проводится эвакуация населения, для местных жителей подготовили пункты временного размещения.

Кроме того, мэрия Орска распорядилась об эвакуации жителей поселка Лесоторговый в качестве превентивной меры. Граждан призвали выехать в пункт временного размещения, не дожидаясь критической ситуации.

Ожидается, что ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. Пик затопления придется на 10 апреля.