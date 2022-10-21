«Тайга.инфо»: погибли два военнослужащих из Новосибирска в зоне СВО

Портал «Тайга.инфо», ссылаясь на источники, сообщил о гибели двух военнослужащих из Новосибирска в зоне проведения спецоперации на Украине. По данным издания, одному из них было 34 года, другой военнослужащий погиб в возрасте 44 лет. Минобороны данную информацию не подтверждало.

О гибели 34-летнего жителя села Пеньково Николая, издание сообщает со ссылкой на сообщение, опубликованное администрацией Маслянинского района Новосибирской области. Там говорится, что мужчина служил «в звании гвардии капитана, старшего офицера военной части — полевая почта». Источник поясняет, что боец погиб 12 октября на территории Украины.

О смерти второго военнослужащего на 45-м году жизни издание сообщает, ссылаясь на новосибирскую областную организацию «Российский союз ветеранов Афганистана». Отмечается, что мужчина являлся участников Чеченской кампании. Союз ветеранов Афганистана называет гибель Воропаева «первой боевой потерей» в их рядах. О статусе мужчине в зоне «спецоперации» информации нет.

Ранее адвокат Константин Ерохин сообщил в своем Telegram-канале о гибели мобилизованного IT-специалиста Райффайзенбанка в зоне СВО на Украине. По его сведениям, мужчина погиб 13 октября, попав под минометный обстрел. Минобороны данную информацию не подтверждало.