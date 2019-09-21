Тайфун «Тапа» сменил направление. Это значит, что он пройдёт далеко от побережья Приморья. Таким образом прогнозируемого ранее значительного ухудшения погоды в указанном регионе не ожидается.
Прогноз на 23-24 сентября рассказали специалисты Примгидромета.
Угроза ухудшения погоды в Приморье в период 23-24 сентября под влиянием тайфуна «Тапа» миновала. По уточненным данным, он будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Сангарского пролива на значительном расстоянии от побережья Приморья, — передаёт сообщение пресс-службы Примгидромета «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что жителей Приморского края предупредили о приближении тайфуна «Тапа», который движется в сторону российского региона из Японии.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что 23 и 24 сентября будет действовать штормовое предупреждение.
Стихия может размыть некоторые дороги, а также не исключаются аварии на линиях электропередач.