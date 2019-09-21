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Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился в Госпожнадзор с просьбой провести внеплановые проверки всех городских торговых центров на предмет пожарной безопасности. Он призвал уделить особое внимание помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты.

Все должны приложить максимум усилий для установления истинных причин возгорания в торговом центре «Максим» и проконтролировать состояние противопожарных систем в других центрах, — цитирует Гуменюка пресс-служба городской администрации. Он подчеркнул,...