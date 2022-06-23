Таежная отшельница пригласила Путина в гости Таежная отшельница Агафья Лыкова пригласила Путина в гости

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Агафья Лыкова

78-летняя таежная отшельница Агафья Лыкова отправила президенту России Владимиру Путину письмо с приглашением в гости, заявил митрополит всея Руси Корнилий. По его словам, монахиня все время молится за российского лидера и даже ожидает его визита, пишет ТАСС. Корнилий также отметил, что Лыкова стала «образцом святости». Он утверждает, что от нее исходит религиозная энергия, которой заряжаются другие люди, «как от источника».

Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <...> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезда президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать], — заявил священнослужитель.

Лыкова более 30 лет живет одна в таежном лесу Абаканского хребта Западного Саяна в Республике Хакасия. Совсем недавно ее дом оснастили солнечными батареями. Теперь там горят две лампы освещения.

10 марта 2021 года сибирская отшельница въехала в новый дом, который построили при поддержке бизнесмена Олега Дерипаски. Позже избу освятил митрополит Корнилий. В сентябре того же года на территории заповедника в Хакасии, где живет отшельница, начался пожар. Усилиями местных жителей его удалось потушить. По словам самой Лыковой, сгорел только амбар, у основного дома пострадала крыша.