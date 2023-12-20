Мигрант убил старшего брата из-за того, что его больше любили родители Мигранта приговорили почти к 13 годам колонии за убийство брата в Хабаровске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске приговорили к 12 годам и 11 месяцам колонии мигранта из Таджикистана, год назад убившего своего старшего брата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Telegram-канал Mash пишет, что причиной стал спор братьев из-за того, кого из них больше любили родители.

Таджики приехали в Россию на заработки и трудились на стройке в микрорайоне Строитель. Братья жили в вагончике и в декабре 2022 года сильно поссорились, когда выясняли, кому из них в детстве досталось больше родительского внимания.

По данным прокуратуры, спор завязался после распития спиртного. В ходе конфликта младший брат нанес другому не менее 60 ударов молотком, порезал ножом шею, после чего ударил электрическим током через оголенные провода. После этого обвиняемый позвал охранника и сказал ему, что брат сам нанес себе увечья.

Мигранту предстоит отбыть неполные 13 лет в колонии строгого режима. Но приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Москве пьяный мигрант угрожал вилкой детям-футболистам. Инцидент произошел в одном из столичных хостелов в районе Лефортово. Уроженец Киргизии залез через окно в комнату, в которой находились подростки с тренером. Иностранца задержали и доставили в отдел полиции, обошлось без пострадавших.